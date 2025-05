Difesa, Meloni “La libertà ha un costo, Italia ed Europa non autonomi”

ROMA (ITALPRESS) - "La libertà, la sovranità e la difesa degli interessi nazionali hanno un costo, se fai pagare ad altri la tua sicurezza significa che non sarai tu a decidere del tuo futuro. Noi dobbiamo lavorare per rafforzare la nostra sicurezza non perché dobbiamo fare un favore agli Usa ma a noi stessi. Oggi Italia ed Europa non sono autonomi e io non cambio idea rispetto a come gira il vento". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time alla Camera rivolgendosi al presidente del M5S, Giuseppe Conte. "Non vi seguo quando dite che le spese per la difesa sono risorse sprecate, è noto a tutti che investire anche in questi ambiti genera effetti espansivi sull'economia. Non accetto grandi lezioni da chi ha sempre detto che si deve investire su competitività e filiera, ma non mi pare che su questo si siano messi centinaia di migliaia di euro cruciali. Quindi grazie, ma no grazie", aggiunge. fsc/mca1 (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni)