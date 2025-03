ROMA (ITALPRESS) – “La proposta della Commissione Europea è molto ampia, prevede di indirizzare investimenti importanti in questo ambito. La difesa rappresenta una priorità assoluta: per la prima volta abbiamo un commissario che si occupa di questa materia”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto intervenendo al Congresso di Azione.

“Ora si tratta di capire come rendere coerenti queste strategie e come evitare sovrapposizioni. Questo non vuol dire entrare negli ambiti di competenza dei singoli stati membri, ma costruire una difesa comune che sia nelle condizioni di rafforzare la strategia a livello geopolitico”, ha aggiunto Fitto sottolineando come questa strategia “possa essere fondamentale per rafforzare la presenza dei singoli stati membri all’interno della Nato, per finalizzare al meglio gli investimenti in difesa e per rafforzare una strategia dal punto di vista della politica estera”.

Secondo il vicepresidente, “il tema dell’autonomia strategica trova su queste dimensioni la necessità di una strategia comune. Mi sembra che la strada avviata dalla Commissione Europea sia giusta e sulla quale bisogna insistere per essere in grado di giocare bene questa partita”.

