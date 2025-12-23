NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) – Visita in Bulgaria per il ministro della Difesa Guido Crosetto. Con l’omologo Atanas Zapryanov firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa per la realizzazione e gestione congiunta di infrastrutture militari nell’area di Kabile. “Confermata la solidità della cooperazione tra Italia e Bulgaria sia bilaterale che in ambito NATO e Unione Europea – scrive Crosetto su X -. Soddisfazione per la firma dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa per realizzazione e gestione congiunta di infrastrutture militari nell’area di Kabile. Ho ringraziato per il supporto fornito al contingente italiano presso la Novo Selo Training Area, dove l’Italia opera al comando del Multinational Battle Group”. “Condivisa la volontà di rafforzare la collaborazione in ambito operativo, addestrativo e formativo, con particolare attenzione alle minacce ibride anche nell’ottica di un’auspicata cooperazione strategica nel settore dell’industria della difesa – sottolinea il ministro -. Positiva valutazione del dispositivo sul fianco Est dell’Alleanza, con conferma di una postura ferma e orientata alla prevenzione delle escalation”.

Poi Crosetto ha incontrato i militari italiani nella base di Novo Selo. Nel suo intervento il ministro ha ribadito come l’Italia abbia una forte credibilità internazionale anche grazie ai suoi militari, alle “persone che ci hanno rappresentato nelle missioni” in tutto il mondo. “Le persone che hanno rappresentato il paese in questi anni nelle missioni internazionali”, ha ribadito, “hanno contribuito a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo”. Sono 740 i militari italiani impegnati in Bulgaria a rotazione semestrale nel Multinational Battlegroup della Nato, su un totale di 1.030 unità. L’Italia guida in quanto Framework Nation, dall’ottobre del 2022, il Battlegroup, che fa parte degli 8 impegnati sul fianco est dell’Alleanza atlantica.

Nel corso del punto stampa a margine della visita, Crosetto ha risposto a una domanda sul decreto per gli aiuti all’Ucraina. “È chiuso da settimane, non c’è mai stato disaccordo – ha detto il ministro -. Il 29 vedrete il contenuto. Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete”. “Viviamo in un mondo in cui le minacce convenzionali e ibride non si sostituiscono, ma si sovrappongono – ha sottolineato Crosetto -. Abbiamo visto che quella in Ucraina è una guerra convenzionale, addirittura in trincea, sembra la Prima guerra mondiale. Poi abbiamo visto in Israele scudi stellari, satelliti che intercettano missili, e a questo si aggiunge la guerra ibrida”, ha osservato. “Mi auguro che le tensioni che sono in corso si abbassino, e questo abbasserebbe anche la guerra ibrida”, ha detto il ministro.

“Non siamo pronti ad affrontare la follia di nessuno. Non siamo pronti ad avere una guerra in casa, non lo siamo per mentalità e non lo siamo perché abbiamo disinvestito in difesa negli ultimi 40 anni”, ha dichiarato il ministro della Difesa. Riguardo alla cosiddetta “strategia dell’istrice”, Crosetto ha osservato che l’Europa, “essendo impreparata, può adottare solo quella strategia”. “Per strategia dell’istrice intendo un animale piccolo che fa paura a quelli grandi perché chiunque si avvicina si fa male”, ha detto il ministro, ovvero “dissuadere chiunque vuole farci male perché se ci tocca si fa male a sua volta”. Sulla difesa l’Europa “è in ritardo” e ora “deve correre”.

Negli il Vecchio Continente “si è cullato sul fatto che ci fossero gli americani, ma ora loro hanno un altro terreno di competizione che è la concorrenza con la Cina. Non penso che gli Stati Uniti abbandoneranno mai l’Europa ma l’Europa deve iniziare a difendersi da sola”, ha ribadito Crosetto. Infine, il capitolo Medio Oriente: “Su Gaza non siamo noi a definire il nostro impegno, ma una coalizione, che sta cercando di costruire una missione difficilissima”, ha detto il ministro, che ha definito la missione a Gaza “molto peggio dell’Afghanistan”. Sul possibile impegno dell’Italia nella forza di stabilizzazione internazionale, ha precisato che verrà definito “mano a mano” che verranno elaborati i piani in merito.

