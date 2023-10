Diesel non a norma, denunciato il titolare di un distributore a Lucca

LUCCA (ITALPRESS) - I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno eseguito un controllo nei confronti di una società di Pietrasanta, al fine di eseguire specifiche analisi per rilevare eventuali irregolari miscelazioni con altre sostanze esenti o soggette ad una minore imposizione fiscale. L'esito delle analisi ha fatto riscontrare una non conformità del campione di gasolio prelevato in ordine al grado di infiammabilità, risultato notevolmente inferiore al limite previsto dalle vigenti normative. Tale carburante è risultato, quindi, sprovvisto dei requisiti necessari alla commercializzazione come prodotto per autotrazione e, dunque, il titolare della società è stato deferito all'autorità giudiziaria. col3/gsl