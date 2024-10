Didacta, a Bari studenti a lezione di coesione territoriale

BARI (ITALPRESS) - La coesione territoriale raccontata agli studenti. Il progetto "A Scuola di OpenCoesione: percorsi innovativi per formare cittadini attivi" arriva all'evento Didacta in Fiera del Levante a Bari. Protagonista dell’incontro è il percorso di didattica innovativa e cittadinanza attiva, un'opportunità unica per le scuole secondarie di primo e secondo grado per esplorare il mondo del monitoraggio civico delle politiche pubbliche, degli open data e della comunicazione ai tempi dell'Intelligenza Artificiale. f06/mgg/gsl