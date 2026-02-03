Home Video News Economia Dichiarazione Iva, ecco le novità Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Dichiarazione Iva, ecco le novità 3 Febbraio 2026 NAPOLI (ITALPRESS) - Al via la presentazione della dichiarazione Iva relativa al giro d'affari del 2025. Ne parla l'economista Gianni Lepre. azn/fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Cronaca Rapine ed estorsioni a commercianti, 9 arresti a Palermo Lombardia Fontana “Fermo preventivo c’è sempre stato, problema è che convalida non arriva” Pillole Bellucci “Governo sempre attento alle tematiche della popolazione anziana” Cronaca Auto si incendia nel traffico di Palermo, le immagini Economia Bombardieri “Riaccendere l’attenzione sulle condizioni di vita dei pensionati”