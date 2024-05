Diamantini “Sodalizio Frecciarossa-Lega A continua”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo felici di celebrare un ulteriore anno del sodalizio tra Frecciarossa e Lega di Serie A. La nostra società è sinonimo di prestazione, autorità, ma anche vicinanza allo sport e alla cultura. Il calcio è sicuramente uno sport seguito e di appeal per i nostri clienti, che gradiscono un connubio che ha raggiunto il suo terzo anno e per il quale annunciamo già da oggi che proseguirà per ulteriori tre". Queste le parole di Pietro Diamantini, direttore business alta velocità di Trenitalia intervenuto in occasione dell’evento organizzato per l’arrivo del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa alla stazione di Roma Termini, alla vigilia di Atalanta-Juventus. xi6/ari/gtr