Diagnosi tardive per l’HIV, focus sulla PrEP

ROMA (ITALPRESS) - Aumentano le Infezioni Sessualmente Trasmesse. Per l'HIV, a lungo l’infezione a trasmissione sessuale più temuta, sono disponibili nuovi trattamenti antiretrovirali e la Profilassi pre-esposizione per effettuare prevenzione. Questi temi sono stati al centro della 16° edizione di ICAR - Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, che si è svolta a Roma presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzata sotto l’egida della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. mgg/mrv/gsl