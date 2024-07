Diagnosi del diabete, D’Avino (Fimp) “La risposta è negli screening”

ROMA (ITALPRESS) - Un percorso per la diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia. Lo prevede la legge 130. Una possibilità che consente di gestire al meglio l’evoluzione di queste malattie croniche. A parlarne è Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri, a The Watcher Post Salute, il format di The Watcher Post. mgg/abr/gtr (Fonte video: Utopia Studios)