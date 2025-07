Diabete, Palermo “Vulnerabili”. Novo Nordisk “Impegno per invisibili”

PALERMO (ITALPRESS) - "Curare e prendersi cura, questo è il valore e il claim che ci ha fatto oggi essere qui a Palermo con 'Vulnerabili' il primo progetto al mondo che vede, ancora una volta, l'Italia in primis che va a prendersi cura di quella popolazione definita vulnerabile, invisibile, che pur avendone diritto, per varie ragioni, non riesce ad accedere al sistema sanitario nazionale. Siamo qui per risolvere questo problema". Così a Palermo Marco Salvini, External Affairs Senior Director Novo Nordisk Italia, a margine della presentazione del progetto "Vulnerabili" frutto della collaborazione tra Novo Nordisk e Banco Farmaceutico per garantire l'accesso gratuito all'insulina ai soggetti fragili. col3/gsl