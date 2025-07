Diabete, a Palermo progetto “Vulnerabili”. Mulè “Sanità più inclusiva”

PALERMO (ITALPRESS) - "I vulnerabili sono soggetti che vanno protetti, si tratta di una popolazione che purtroppo cresce sempre di più e, o rinuncia a curarsi, o non è proprio in grado di accedere al servizio sanitario nazionale. Questa è una iniziativa lodevole e prestigiosa, è la prima volta che si fa in Italia e in Europa. Cominciamo da Palermo perché è una di quelle città che ne ha più bisogno. Si garantisce, attraverso alcuni centri di Palermo che meritoriamente fanno da sentinella, l'accesso non soltanto all'insulina a vita ma anche a tutti i dispositivi medici che sono necessari. È una grande collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e un grande azienda farmaceutica". Lo ha detto a Palermo il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, a margine della presentazione del progetto "Vulnerabili" frutto della collaborazione tra Novo Nordisk e Banco Farmaceutico con il coinvolgimento di due associazioni: il Centro Astalli e il Centro di Accoglienza Padre Nostro. (ITALPRESS). col3/gsl