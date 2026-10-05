Di Paola “Cavallo eccezionale mediatore e terapeuta”

ROMA (ITALPRESS) - “Celebriamo la chiusura dei 100 anni della Federazione Italiana Sport Equestri e la nostra qualifica olimpica e paralimpica per Los Angeles 2028, ma soprattutto oggi celebriamo il nostro amico, compagno di sport e di vita, il cavallo, che si è dimostrato anche un eccezionale terapeuta. Abbiamo valorizzato e vogliamo valorizzare questa sua grande dote. È un aspetto importante, soprattutto perché lo sport è primato agonistico, primato sportivo, ma anche inclusione sociale. Il cavallo è un ottimo mediatore e la mediazione nella vita è sempre importante”. Lo ha detto il presidente della Fise, Marco Di Paola a margine del convegno “Lo Sport che cura: il cavallo mediatore di crescita, inclusione e salute mentale nei giovani”, che si sta svolgendo al Salone d’Onore del Coni. mec/glb/gtr