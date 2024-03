Di Matteo “Lo sportello Sprint è una risorsa per le imprese siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) - "Lo sportello Sprint è una risorsa importantissima per l'Amministrazione regionale. Il tavolo tecnico permanente tra Simest e Regione punta a favorire l'export e snellire le procedure amministrative burocratiche". Così il responsabile di Sprint Sicilia, Tommaso Di Matteo, presente a Palazzo dei Normanni, a Palermo, dove è stato siglato il protocollo d'intesa tra Regione e Simest. "I nostri prodotti ci rendono appetibili sui vari mercati, ma l'accesso agli strumenti finanziari non è semplice e l'accordo con Simest nasce proprio dalla necessità di favorire l'attrazione di nuovi investimenti e risorse nel mercato siciliano; per quanto riguarda l'export ci sono alcune aree geografiche più interessanti, come America, Cina e India", sottolinea Di Matteo.