MILANO (ITALPRESS) – “Il momento più bello della mia carriera è stato quando sono riuscito a intervistare Diego Maradona”. Lo ha dichiarato il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, intervenuto al Festival Univeristario di University Network. “C’è stato anche un legame molto forte tra mio padre e Diego e io avevo questo sogno di intervistarlo. Mi sono ritrovato a Parigi alla gara inaugurale degli Europei del 2016 sapendo che lui era lì, ma non avevo la certezza di riuscire a intervistarlo. Alla fine è stato 20′ in diretta collegato con noi e quella sera c’era anche Gianluca Vialli in collegamento” ha ricordato Di Marzio, che ha anche lanciato un appello alle società. “Dedichino un’ora della loro settimana alle famiglie per permettere a chi non può di avvicinarsi ai calciatori e fare le foto con loro”.

-foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).