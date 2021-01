MILANO (ITALPRESS) – “Questo governo deve andare avanti, il Paese non può rischiare di cadere nell’immobilismo, non sono accettabili giochi di palazzo”. Lo afferma in un colloquio con il Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Il problema non è Conte, anzi Conte va rispettato e sostenuto, se dobbiamo discutere di qualcosa non discutiamo di poltrone ma di temi – aggiunge -. Se la direzione è quella di individuare un percorso che porti a una maggiore efficienza e concretezza in questo delicato momento storico ben venga”. L’ex capo politico del M5S si dice contrario all’ipotesi di un governo tecnico: “Non serve cambiare il premier ed è inconcepibile il dibattito in corso in queste ore”. Per Di Maio “servono idee, pianificazione, programmazione”.

Da qui la proposta: “Lavoriamo tutti a un patto di governo più articolato che dia certezze sui temi ad ogni forza politica, ma insieme a Conte. Il Movimento è la prima forza in Parlamento e perchè niente sia più come prima in un paese arretrato e ingiusto, va proposto ai nostri partner un nuovo patto per l’Italia anche con le riforme costituzionali e nuovi strumenti e diritti nell’economia e nel sociale”.

