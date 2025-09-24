Di Caterina “Rivedere iper tassazione Ue su trasporto marittimo”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il trasporto marittimo risente fortemente di questa iper tassazione voluta dall'Ue che si chiama Ets. Questa tassazione va a proteggere solo un aspetto della sostenibilità che è quella ambientale, ma in realtà se quest'ultima non è in equilibrio con quella economica e sociale non porta valore aggiunto alla filiera. Noi riteniamo che questa iper tassazione vada rivista perché vale solo per l'Europa". Lo ha detto Marcello Di Caterina, direttore generale di Alis, a margine di un convegno sui nodi intermodali, logistica e mobilità. xb1/ads/mca1