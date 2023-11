Devescovi “Sognando Parigi iniziativa che ci ha subito entusiasmato”

MILANO (ITALPRESS) - "Questa iniziativa ci ha entusiasmato sin dall'inizio, è stata pensata per far vivere ai nostri colleghi le olimpiadi come evento straordinario seguendo la storia dei nostri atleti, abbiamo pensato di rendere tutto questo un patrimonio comune per tutto il pubblico interessato allo sport". Lo ha dichiarato il direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi a margine della presentazione del progetto ideato da Allianz "Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo". "Facciamo tantissime attività, sia per quanto riguarda lo sport olimpico che nazionale, siamo presenti in tutti i principali sport, questo ci consente di capire i valori, la crescita dei giovani, lo sviluppo sociale, la coesione. Il Team virtuale di Allianz seguirà i sette atleti per far vedere i loro sacrifici e condividere tutti i momenti", ha concluso Devescovi.