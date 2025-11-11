NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Grandi numeri e prestazioni esaltanti nella notte Nba. In tutto nove le gare disputate con il riscatto dei Lakers che, dopo il ko con Atlanta, vincono, lottando e soffrendo, sul parquet degli Hornets. A fare la differenza, ancora una volta, è Luka Doncic che mette a referto 38 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, ma è tutto il quintetto ad andare in doppia cifra: ne fanno 24 Reaves, 21 Hachimura, 14 Ayton e 13 Smart. La risposta di Charlotte è nei 34 punti (con 8 rimbalzi e 5 assist) di Miles Bridges, poi c’è Kon Knueppel che sfiora la tripla doppia chiudendo con 19 punti, 10 rimbalzi e 9 assist e in doppia cifra va anche Collin Sexton con i suoi 13 punti. Settima sconfitta su 10 match per gli Hornets, ottavo successo su 11 per i Lakers. In testa alla Eastern Conference ci sono i Pistons che soltanto all’overtime riescono a piegare i Wizards che, pur uscendo a testa alta da Detroit, incassano il decimo ko in 11 partite.

Finisce 137-135 e a mettere la firma sulla nona vittoria nella regular-season è Cade Cunningham con una tripla doppia da 46 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. C’è anche la doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi di Jalen Duren, ma Washington tiene testa (terzo parziale chiuso con un +15) e trova in CJ McCollum la risposta a Cunnigham. I suoi 42 punti, però, non bastano. Rimanendo a Est vittoria all’overtime anche per Miami che si impone in casa per 140-138 su Cleveland, mandandone sette in doppia cifra e trovando dalla panchina il contributo importante di Jaime Jaquez Jr (22 punti, 13 rimbalzi e 7 assist) e di Simone Fontecchio. L’azzurro gioca 16 minuti e mette e a referto 13 punti e 4 rimbalzi. Il più prolifico in termini di punti è Norman Powell con i suoi 33 punti, ma il canestro (spettacolare è decisivo) è di Andrew Wiggins (23 punti e 5 assist) che sulla sirena chiude il match, dopo una fantastica tripla di Donovan Mitchell (28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist) per i Cavs. Match avvincente che gli Heat portano a casa per il settimo successo stagionale.

Nelle altre gare della notte vittorie per Orlando (115-112 su Portland con 28 punti e 9 rimbalzi per Banchero), San Antonio (121-117 contro Chicago con un sontuoso Wembanyama da 38 punti e 12 rimbalzi), Milwaukee (116-114 ai danni di Dallas con 30 punti per Antetokounmpo), Pohenix (121-98 sui Pelicans con 42 punti per Allen), Minnesota (120-113 su Utah con 26 punti per Edwards) e Atlanta (105-102 contro i Clippers, ko nonostante la tripla doppia da 35 punti, 10 rimbalzi e 11 assist di James Harden).

