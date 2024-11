NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria in trasferta per Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Pistons espugnano il Barclays Center di Brooklyn battendo i Nets per 106-92 nonostante i 26 punti di Johnson, top-scorer dell’incontro; tra i texani, 19 punti di Cunningham, 18 di Harris e 7 dell’azzurro Simone Fontecchio, a referto anche con 8 rimbalzi e 1 assist in 24 minuti di impiego. Successo esterno anche per Atlanta Hawks, che si impone sul parquet dei New Orleans Pelicans per 126-111 con 29 punti di Johnson e 23 di Young (32 di Ingram tra i padroni di casa). Tutto facile, infine, per i Dallas Mavericks, che sul campo amico mettono al tappeto Orlando Magic per 108-85 con 32 punti del ‘solitò Doncic, il più prolifico della partita.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]