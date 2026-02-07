Detroit domina New York, grande rimonta di Boston contro Miami: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Nell’attesa sfida tra prima e seconda nella Eastern Conference di Nba, a vincere è la capolista Detroit, che domina in lungo e in largo rifilando un pesantissimo 118-80 a New York. I Pistons si aggiudicano tutti i quarti toccando anche il +43 nel corso della partita e si riscattano immediatamente dalla sconfitta a sorpresa della scorsa notte contro i Washington Wizards. I Knicks, tra i quali stavolta non si salva nemmeno Jalen Brunson (appena 12 punti con il 4/20 dal campo), invece, vedono interrompersi la striscia di otto successi di fila.

Ad approfittarne è Boston, che batte Miami con una super rimonta e scavalca in classifica proprio New York. I Celtics partono malissimo anche a causa di un disastroso 1/21 dall’arco a inizio partita e chiudono il primo tempo sul 38-59 (-22 il distacco massimo raggiunto). Nella ripresa arriva la svolta con il parziale di 25-7 trascinati da Jaylen Brown (29 punti) e Payton Pritchard (24 punti), fino al 98-96 finale che vale la quinta vittoria di fila. Gli Heat, quindi, non sfruttano i 26 punti di Andrew Wiggins e i 24 di Norman Powell: male Simone Fontecchio, che chiude con appena due punti e lo 0/5 dal campo.

Prosegue la striscia positiva anche dei Milwaukee Bucks, che per la prima volta in stagione vincono tre partite consecutive. Grazie a un’ottima parte centrale di partita, infatti, gli uomini di Rivers allungano sugli Indiana Pacers per poi controllare fino al 105-99 finale. Sugli scudi Kevin Porter (23-7-8), ma a fare la differenza sono anche i 21 punti di Bobby Portis dalla panchina.

Vincono in casa anche i Portland Trail Blazers, che schiantano i Memphis Grizzlies per 135-115 portando in doppia cifra otto giocatori e trovando dalla panchina la bellezza di 62 punti.

Altra sconfitta, l’undicesima di fila, invece, per i Sacramento Kings, che dopo un ottimo avvio (anche in questo caso grande apporto dalla panchina, 76 punti) vengono superati nel secondo tempo dai Los Angeles Clippers, che si impongono per 111-114 con un ottimo Kawhi Leonard da 31 punti (9 rimbalzi e 7 assist), non perfetto dal campo (9/19 con l’1/5 da tre) ma infallibile ai liberi (12/12). A completare il quadro della notte è la vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-119 in casa dei Minnesota Timberwolves, a cui non bastano i 35 punti (5/9 da tre) di Anthony Edwards.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).