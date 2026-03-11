ROMA (ITALPRESS) – Sarà Gianluca Manganiello a dirigere Inter-Atalanta, match valido per la 29esima giornata di Serie A, in programma sabato alle 15. Con il fischietto della sezione di Pinerolo, ci saranno gli assistenti Passero e Rossi, il quarto ufficiale di gara Collu e gli arbitri Var Gariglio e Chiffi.

La giornata sarà aperta da Torino-Parma, anticipo di venerdì sera che sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli, mentre sabato si giocheranno altre due gare oltre a quella di San Siro. Si tratta di Napoli-Lecce alle 18 e Udinese-Juventus alle 20.45, partite che sono state affidate rispettivamente a Rosario Abisso di Palermo e a Maurizio Mariani di Aprilia.

Domenica alle 18 è in programma lo scontro diretto per la Champions tra Como e Roma, match affidato a Davide Massa di Imperia. Alle 20.45, all’Olimpico, la gara tra Lazio e Milan che è stata affidata a Marco Guida di Torre Annunziata.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 29ESIMA GIORNATA

Torino – Parma (13/03, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli

Inter – Atalanta (14/03, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo

Napoli – Lecce (14/03, ore 18) arbitro: Abisso di Palermo

Udinese – Juventus (14/03, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia

Verona – Genoa (ore 12.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Pisa – Cagliari (ore 15) arbitro: La Penna di Roma

Sassuolo – Bologna (ore 15) arbitro: Bonacina di Bergamo

Como – Roma (ore 18) arbitro: Massa di Imperia

Lazio – Milan (ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Cremonese – Fiorentina (16/03, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi

