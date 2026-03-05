ROMA (ITALPRESS) – Derby della Madonnina affidato a Daniele Doveri. Questa la scelta del designatore Gianluca Rocchi per Milan-Inter, big-match della 28esima giornata, nonchè sfida scudetto, in programma domenica alle 20.45 allo stadio San Siro. Con il fischietto della sezione di Roma, ci saranno gli assistenti Baccini e Berti, il quarto ufficiale di gara Marchetti e gli arbitri Var Abisso e Di Bello. Il 28esimo turno sarà aperto domani sera con Napoli-Torino, anticipo del venerdì che sarà diretto da Michael Fabbri di Ravenna.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 28ESIMA GIORNATA

Napoli – Torino (06/03, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna

Cagliari – Como (07/03, ore 15) arbitro: Marinelli di Tivoli

Atalanta – Udinese (07/03, ore 18) arbitro: Rapuano di Rimini

Juventus – Pisa (07/03, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata

Lecce – Cremonese (ore 12.30) arbitro: Sozza di Seregno

Bologna – Verona (ore 15) arbitro: Mucera di Palermo

Fiorentina – Parma (ore 15) arbitro: Zufferli di Udine

Genoa – Roma (ore 18) arbitro: Colombo di Como

Milan – Inter (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma

Lazio – Sassuolo (09/03, ore 20.45) arbitro: Arena di Torre del Greco

