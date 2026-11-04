ROMA (ITALPRESS) – Sarà Luca Pairetto a dirigere Napoli-Lazio, sfida in programma domenica alle 12.30 e valida per l’11esima giornata di campionato. Al Maradona, insieme al fischietto della sezione di Nichelino, ad arbitrare la gara tra gli azzurri di Allegri e la capolista dell’ex Gattuso, ci saranno gli assistenti Tegoni e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Marinelli e gli addetti alla Var Aureliano e Mazzoleni.
Sempre domenica 8 novembre, con inizio alle ore 18, l’interessante derby lombardo Inter-Como che metterà di fronte rispettivamente la seconda e la quarta in classifica. Designato per la gara del Meazza l’arbitro Daniele Chiffi di Padova.
La giornata numero 11 verrà aperta dall’anticipo di venerdì tra Venezia e Udinese (arbitro Sacchi di Macerata) e sarà chiusa da Fiorentina-Juventus, in programma domenica 8 alle 20.45. Al Franchi arbitrerà Andrea Colombo di Como.
DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA SERIE A
Venezia – Udinese (06/11, ore 20.45)
arbitro: Sacchi di Macerata
Cagliari – Frosinone (07/11, ore 15)
arbitro: Ayroldi di Molfetta
Torino – Lecce (07/11, ore 15)
arbitro: Feliciani di Teramo
Parma – Bologna (07/11, ore 18)
arbitro: Zufferli di Udine
Roma – Sassuolo (07/11, ore 20.45)
arbitro: Di Bello di Brindisi
Napoli – Lazio (ore 12.30)
arbitro: Pairetto di Nichelino
Genoa – Milan (ore 15)
arbitro: Massa di Imperia
Monza – Atalanta (ore 15)
arbitro: Allegretta di Molfetta
Inter – Como (ore 18)
arbitro: Chiffi di Padova
Fiorentina – Juventus (ore 20.45)
arbitro: Colombo di Como
-Foto IPA Agency-
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