ROMA (ITALPRESS) – Sarà Luca Pairetto a dirigere Napoli-Lazio, sfida in programma domenica alle 12.30 e valida per l’11esima giornata di campionato. Al Maradona, insieme al fischietto della sezione di Nichelino, ad arbitrare la gara tra gli azzurri di Allegri e la capolista dell’ex Gattuso, ci saranno gli assistenti Tegoni e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Marinelli e gli addetti alla Var Aureliano e Mazzoleni.

Sempre domenica 8 novembre, con inizio alle ore 18, l’interessante derby lombardo Inter-Como che metterà di fronte rispettivamente la seconda e la quarta in classifica. Designato per la gara del Meazza l’arbitro Daniele Chiffi di Padova.

La giornata numero 11 verrà aperta dall’anticipo di venerdì tra Venezia e Udinese (arbitro Sacchi di Macerata) e sarà chiusa da Fiorentina-Juventus, in programma domenica 8 alle 20.45. Al Franchi arbitrerà Andrea Colombo di Como.

DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA SERIE A

Venezia – Udinese (06/11, ore 20.45)

arbitro: Sacchi di Macerata

Cagliari – Frosinone (07/11, ore 15)

arbitro: Ayroldi di Molfetta

Torino – Lecce (07/11, ore 15)

arbitro: Feliciani di Teramo

Parma – Bologna (07/11, ore 18)

arbitro: Zufferli di Udine

Roma – Sassuolo (07/11, ore 20.45)

arbitro: Di Bello di Brindisi

Napoli – Lazio (ore 12.30)

arbitro: Pairetto di Nichelino

Genoa – Milan (ore 15)

arbitro: Massa di Imperia

Monza – Atalanta (ore 15)

arbitro: Allegretta di Molfetta

Inter – Como (ore 18)

arbitro: Chiffi di Padova

Fiorentina – Juventus (ore 20.45)

arbitro: Colombo di Como

-Foto IPA Agency-

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