F1, la Haas mette alla porta Ocon: al suo posto in Brasile ci sarà Camara

ROMA (ITALPRESS) – La Haas mette definitivamente alla porta Esteban Ocon e anticipa l’arrivo di Rafael Camara, che farà il suo esordio in Formula 1 già nel weekend, in “casa” a Interlagos. La scuderia aveva programmato di sostituire il 30enne pilota francese dalla prossima stagione col più giovane brasiliano ma quanto accaduto in Messico ha portato un’accelerata.

Lo scorso weekend Ocon era stato escluso dopo le prime libere e sostituito da Ryo Hirakawa, capace di chiudere decimo al debutto. Ma il giapponese nel fine settimana sarà impegnato nel Wec e alla Haas hanno deciso allora di interrompere da subito il rapporto con Ocon e puntare sul 21enne pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy, attuale leader del Mondiale di Formula 2, che un paio di settimane fa era stato annunciato come nuovo compagno di squadra di Bearman dalla prossima stagione.

Sulle ragioni che hanno portato al divorzio anticipato da Ocon, però, massimo riserbo. “Abbiamo ora comunicato a Esteban Ocon che non tornerà al volante della Haas nel corso di questa stagione – le parole in una nota del team principal Ayao Komatsu – Decisioni di questo tipo non vengono mai prese alla leggera, come è accaduto anche a Città del Messico. Allora come oggi, tuttavia, riteniamo che questa scelta sia pienamente nell’interesse della squadra in vista del futuro. Le conversazioni che alla fine si sono svolte tra il team ed Esteban rimangono una questione interna e continueremo a rispettare la natura riservata delle situazioni che si verificano a porte chiuse. Guardando avanti, abbiamo scelto Rafael Camara per affiancare Ollie Bearman al Gran Premio del Brasile. Conosciamo le capacità di Rafa e non vediamo l’ora di accoglierlo nella squadra questo fine settimana e di lavorare con lui durante il suo debutto in Formula 1″.

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