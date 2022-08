PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Da oltre 15 anni, Dacia si impegna a progettare con passione auto in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. In un mondo sempre più complesso, la Marca non perde di vista l’essenziale: offrire vetture nuove con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, rendendole ancora più cool. Dall’iconico Duster all’elettrica Spring, Dacia offre veicoli in linea con lo stile di vita in continua evoluzione dei clienti.

Essenziale per Dacia vuol dire proporre veicoli senza fronzoli, con tutto ciò che è indispensabile per rispondere alle attese dei clienti. Innanzitutto, veicoli in grado di offrire una grande versatilità di utilizzo nella vita quotidiana e nelle avventure outdoor, ma anche veicoli in grado di distinguersi per l’attrattività del design. Come sostiene David Durand, Direttore del design Dacia, un buon design consiste nell’utilizzare meno design possibile, secondo il principio “less and better”, meno e meglio. Ecco allora che l’intera gamma Dacia si veste di forme robuste e cool ma al contempo semplici, che suggeriscono una forte affidabilità, autenticità e durabilità nel tempo.

Con la nuova identità di marca, lanciata ufficialmente il 15 giugno 2022, il design assume un ruolo ancor più centrale. Il nuovo logo, con le sue lettere minimaliste, è stato apposto al posteriore dei veicoli e sul volante, mentre l’emblema Dacia Link, con la D e la C che si intrecciano come gli anelli di una catena a sottolineare la robustezza dei veicoli, è perfettamente inserito nella nuova calandra e al centro delle ruote. Inoltre, l’inedita tinta Lichen Kaki, una sfumatura di verde che ricorda il muschio e la terra, è stata introdotta per sottolineare lo stretto rapporto tra Dacia e la natura. Questo legame si ritrova anche nella scelta di abbandonare gradualmente materiali come le modanature cromate e la pelle di origine animale.

La nuova visual identity sarà adottata contemporaneamente su tutta la gamma Dacia, producendo un grande impatto visivo tanto negli showroom quanto su strada.

“Il famoso designer tedesco Dieter Rams sostiene: meno ma meglio. Per noi di Dacia, in breve, è meno e meglio. Ma come? Ci focalizziamo sull’essenziale. Offriamo un design attraente, diretto e autentico. Puntiamo non solo ad essere considerati, ma ad essere la prima scelta. Seguiteci… se vi piace Dacia, d’ora in poi l’amerete!”, afferma David Durand, Direttore del Design Dacia.

– foto ufficio stampa Dacia –

(ITALPRESS).