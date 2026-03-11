ROMA (ITALPRESS) – Agivano in coppia, con una tecnica consolidata inscenata in pochi secondi tra la folla. Così due borseggiatrici hanno preso di mira una turista giapponese, ma sono state sorprese in flagranza ed arrestate dalla Polizia di Stato. È accaduto nel tardo pomeriggio, alla fermata metropolitana “Colosseo”, a Roma. Tra decine di pendolari, due giovani di origine rumena, “conosciute professioniste del borseggio”, sono entrate in azione a bordo di un vagone, mentre il convoglio era fermo con le porte aperte, e hanno scelto la vittima da agganciare in una donna straniera in visita nella Capitale.

In pochi istanti, poi, hanno inscenato il loro piano, che avevano già sperimentato in altre occasioni: mentre una si è posta davanti alla vittima distraendola con un contatto improvviso, la complice, affiancandosi di lato, le ha sfilato il portafogli dalla borsa. Proprio quando quest’ultima, forte del bottino appena conquistato, ha tentato con disinvoltura di confondersi tra i passanti, ha incrociato lo sguardo degli agenti del nucleo PolMetro e ha provato a disfarsene.

La scena, tuttavia, non era sfuggita all’occhio vigile dei poliziotti impegnati nel presidio delle stazioni metropolitane, che sono intervenuti immediatamente bloccandole prima che riuscissero a guadagnarsi la fuga. La vittima, una volta formalizzata la denuncia, è rientrata in possesso del portafogli. Per le due complici, invece, è scattato l’arresto per furto pluriaggravato, successivamente convalidato nelle aule di piazzale Clodio.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).