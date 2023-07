ROMA (ITALPRESS) – Un incendio è divampato in un impianto di stoccaggio di rifiuti a Ciampino, alle porte di Roma. Non ci sono feriti. Dal rogo si è levata una colonna alta di fumo nero. Il Comune ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel tentativo di circoscrivere le fiamme. Nessuna ripercussione per i voli del vicino aeroporto. Stop invece ai treni lungo la tratta Roma-Velletri, tra Ciampino e Pavona.

