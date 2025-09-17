Denza Z9GT protagonista della Swan Tuscany Challenge

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo sul Lago di Garda, DENZA approda in Toscana in occasione della Swan Tuscany Challenge, quinto appuntamento della stagione 2025 di The Nations League by ClubSwan Racing. Dal 16 al 20 settembre, la Marina di Scarlino ospita una flotta di 25 imbarcazioni in rappresentanza di 12 nazioni e oltre 300 velisti internazionali, impegnati nelle classi ClubSwan 50, 36 e 28. In questo contesto di eccellenza sportiva, DENZA, brand premium del gruppo BYD, presenta la sua ammiraglia: la Z9GT.

Il modello segna un punto di riferimento per la mobilità di alta gamma: dotata di 900 cavalli di potenza combinata, disponibile sia in versione ibrida plug-in DM-i che full electric, la berlina propone un’esperienza di guida che integra design scolpito, interni hi-tech e comfort di livello superiore. Le sospensioni attive, l’aerodinamica avanzata e i sistemi intelligenti di assistenza alla guida esprimono una visione chiara: coniugare lusso, innovazione e sicurezza in un’unica piattaforma.

Durante i cinque giorni di regate, la Z9GT sarà esposta per consentire ad armatori, velisti e ospiti di scoprire da vicino le sue caratteristiche distintive. DENZA sarà inoltre presente con un servizio di courtesy car che metterà a disposizione i propri modelli per garantire spostamenti comodi ed eleganti all’interno del villaggio regate e nelle aree dedicate. La tappa toscana segna un altro passo verso l’arrivo della DENZA Z9GT in Italia, previsto entro la fine del 2025. Una vettura che unisce la forza dell’innovazione automotive al fascino senza tempo della vela, aprendo la strada a un nuovo modo di intendere la mobilità di lusso.

