Denza Z9GT avvia in Europa la rivoluzione della ricarica Flash Charging

MILANO (ITALPRESS) – Il marchio premium tecnologico Denza, parte del gruppo BYD, si prepara a portare in Europa la nuova ammiraglia elettrica Denza Z9GT introducendo la rivoluzionaria tecnologia di ricarica ultra-rapida Flash Charging. Il sistema sarà presentato ufficialmente al pubblico europeo durante l’evento in programma a Parigi l’8 aprile e promette di ridurre drasticamente i tempi di ricarica delle auto elettriche.

La tecnologia, illustrata dal chairman e CEO di BYD Wang Chuanfu in occasione di un recente evento in Cina, si basa su due innovazioni principali: una nuova generazione di stazioni di ricarica BYD capaci di erogare fino a 1.500 kW di potenza attraverso un singolo cavo e la seconda evoluzione della celebre Blade Battery sviluppata dal gruppo. La batteria mantiene la chimica litio-ferro-fosfato (LFP) ma introduce miglioramenti nel trasporto degli ioni, aumentando densità energetica e velocità di ricarica in un ampio intervallo di temperature, con una riduzione dei fenomeni di degrado nel tempo.

Il risultato è sintetizzato nel principio “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”: il sistema consente infatti di passare dal 10% al 70% di carica in soli cinque minuti e dal 10% al 97% in nove minuti.

Anche in condizioni estreme, fino a -30°C, la ricarica dal 20% al 97% richiede circa dodici minuti. La Z9GT, una shooting brake Gran Turismo sviluppata sulla piattaforma e3 Platform dedicata al marchio, abbina queste prestazioni alla batteria Blade da 122 kWh che, nella versione a trazione posteriore, può garantire fino a 800 chilometri di autonomia. Sul fronte delle prestazioni la variante completamente elettrica con tre motori supera i 960 cavalli, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.

All’interno, la vettura offrirà inoltre un sistema audio sviluppato in collaborazione con lo specialista francese Devialet, con configurazione dedicata di altoparlanti e tecnologia immersiva Dolby Atmos per creare un’esperienza sonora tridimensionale che trasforma l’abitacolo in uno spazio di intrattenimento ad alta fedeltà.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).