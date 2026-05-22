BOLOGNA (ITALPRESS) – DENZA, marchio premium del Gruppo BYD dedicato ai veicoli a nuova energia, inaugura a Bologna il suo primo showroom in Italia in collaborazione con Barchetti. L’apertura segna un passaggio strategico nello sviluppo del brand sul mercato italiano ed europeo e rafforza la presenza del Gruppo BYD nel segmento premium della mobilità elettrificata.

La nuova sede, situata in via Agucchi 74/6, si estende su 530 metri quadrati ed è progettata come uno spazio esperienziale ad alto contenuto tecnologico. Lo showroom offrirà ai clienti un percorso immersivo nel mondo DENZA, con consulenza personalizzata e presentazione delle soluzioni innovative della gamma, in linea con il posizionamento premium del marchio. All’interno dello spazio saranno esposti i modelli DENZA Z9GT e DENZA D9, che rappresentano la visione del brand in termini di innovazione, comfort e tecnologia. Entrambi i veicoli integrano il sistema FLASH Charging del Gruppo BYD, con tecnologia fino a 1.500 kW di potenza, pensata per ridurre drasticamente i tempi di ricarica e sostenere lo sviluppo di una rete europea dedicata.

Contestualmente all’apertura dello showroom, Bologna sarà anche la prima città italiana ad ospitare una stazione DENZA FLASH Charging, attualmente in fase di finalizzazione. Il progetto prevede lo sviluppo di circa 3.200 stazioni di ricarica, con l’obiettivo di rafforzare l’infrastruttura per la mobilità elettrica ad alte prestazioni.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del top management del Gruppo BYD, tra cui Alfredo Altavilla, Special Advisor BYD Group per l’Europa, e Alessandro Grosso, Country Manager BYD e DENZA Italia, oltre ai rappresentanti della famiglia Barchetti e agli stakeholder del territorio. Secondo Alessandro Grosso, l’apertura rappresenta “una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del brand in Italia”, mentre Andreas Barchetti ha sottolineato il valore della partnership, definendo DENZA “un marchio dalla visione innovativa che interpreta il futuro dell’automotive premium”. Fondato nel 1924, il Gruppo Barchetti è una delle principali realtà italiane del settore automotive, attivo con numerosi brand e oltre 30 sedi sul territorio nazionale, offrendo servizi che spaziano dalla vendita alla mobilità integrata fino all’assistenza specializzata.

foto: ufficio stampa BYD Italia

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