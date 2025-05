Denver non molla e pareggia la serie con Oklahoma, sarà decisiva gara-7

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ci vorrà la ‘bella’ per decidere la seconda finalista dei play-off della Western Conference di Nba. Nella notte italiana, di fronte ai quasi 20mila spettatori della Ball Arena, i Denver Nuggets si aggiudicano gara-6 di semifinale contro Oklahoma City Thunder per 119-107 e pareggia la serie sul 3-3 con 29 punti di Jokic, 25 di Murray; e 23 di Braun; tra gli ospiti, 32 punti firmati da Gilgeous-Alexander, top-scorer dell’incontro. Gara-7 si disputerà domenica 18 maggio alle 21.30 italiane.

Già in finale, sempre a Ovest, i Minnesota Timberwolves, che hanno chiuso sul 4-1 la serie di semifinale con i Golden State Warriors. Anche a Est manca la seconda finalista: dopo aver regolato a sorpresa per 4-1 i Cleveland Cavaliers, gli Indiana Pacers attendono una tra Boston Celtics e New York Knicks, che in nottata si sfideranno in gara-6 (il quintetto della Big Apple conduce per 3-2).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).