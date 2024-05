NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serie di semifinali riaperte. I campioni in carica si riscattano e altrettanto fanno i Pacers. I Nuggets, detentori del titolo, si rialzano dopo le due sconfitte in due partite e portano a casa gara-3 imponendosi al Target Center di Minneapolis per 117-90. Un successo netto che restituisce a Denver quelle certezze che sembravano svanite dopo i primi due incontri. Gli ospiti portano l’intero quintetto in doppia cifra con il solito Nikola Jokic che sfiora l’ennesima tripla doppia, chiudendo con 24 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. Ventiquattro ne fa anche Jamal Murray, seguono Porter Jr con 21, Gordon con 13 e Caldwell-Pope che chiude con 12. Prestazione convincente per i Nuggets, questa volta a deludere sono i Timberwolves che speravano di sfruttare il fattore campo per portarsi sul 3-0 e che invece lasciano il parquet con una pesante sconfitta. Il migliore di Minnesota è Edwards che si ferma a quota 19 punti, ne fa 14 Towns, quindi 10 a testa Conley e McDaniels. Vincono i campioni in carica, serie sul 2-1 con i Wolves a condurre.

Stesso parziale nella semifinale della Eastern Conference. Indiana, infatti, sfrutta il fattore campo e vince gara 3 battendo 111-106 i Knicks. Anche il terzo incontro è equilibrato e incerto fino alla fine, ma questa volta la spuntano i Pacers trascinati da Tyrese Haliburton che mette a referto 35 punti, 7 assist e 4 rimbalzi. Ottime anche la prestazioni di Siakam e Turner, il primo fa registrare al suo attivo 26 punti e 7 rimbalzi, il secondo chiude con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra Nesmitch (10), ne fa 5, ma tutti pesanti, Nembhard. New York risponde con i 35 punti di Donte DiVincenzo, i 26 di Brunson e la doppia doppia da 10 punti e 18 rimbalzi di Hart, ma questa volta deve arrendersi ai Pacers: 2-1 Knicks nella serie.

