MILANO (ITALPRESS) – Poche settimane prima dell’uscita ufficiale del suo nuovo e attesissimo album “It’s Not That Deep”, Demi Lovato torna con il singolo “Kiss”. Un brano ammiccante e civettuolo, in cui Demi Lovato usa le sonorità da club per creare l’atmosfera di una serata dedita al divertimento e all’abbandono, tra doppi sensi e un sound dark e trascinante.

“Kiss” è già stato presentato in anteprima all’inizio di quest’estate, durante una serata a Los Angeles in cui l’artista ha preso posizione dietro la consolle del DJ e l’ha suonato per i suoi fan, che da allora ne hanno atteso l’uscita ufficiale con trepidazione. “It’s Not That Deep” è un album di 11 tracce interamente prodotto da Zhone (Kylie Minogue, Troye Sivan, Kesha), in cui Demi Lovato rivisita i suoni dance-pop presenti in alcune delle sue hit passate e conferisce loro una nuova energia, in un progetto musicale dedito a celebrare la piena ripresa di controllo su sé stessa lasciando al contempo andare tutte le inibizioni. Il titolo dell’opera evoca quello che per l’artista è diventato un mantra, e le ha permesso di tornare al fascino spensierato che ha caratterizzato gli inizi della sua carriera, ritrovando gioia nei piaceri della vita.

Parlando del progetto, Demi Lovato ha dichiarato: “Creare questo album con Zhone è stato un processo incredibile, e lasciarmi andare e pensare solo a divertirmi è stata un’esperienza davvero liberatoria. In passato ho scritto spesso musica in cui ho trattato argomenti pesanti che avevo bisogno di processare, che fosse catartica. Quando sono tornata nello studio di registrazione, quel genere di canzoni non mi toccavano più come prima, perché adesso sono in un periodo diverso della mia vita. Sono felice, sono innamorata, e voglio solo godermi la vita e divertirmi. Mi sono resa conto che la vita non deve essere sempre così seria, ed è diventata la filosofia di questo album. È un album creato per la pista da ballo e per fare nottata, e non vedo l’ora di ballare con voi”.

