Della Valle “In Polonia una sconfitta dei liberisti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In questo momento storico le popolazioni dei paesi europei preferiscono votare qualsiasi formazione che dica qualcosa di diverso dalla narrazione dominante liberista, che è anche portata avanti dalla Commissione von der Leyen". Lo ha affermato l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle, commentando il risultato delle elezioni in Polonia, vinte da Karol Nawrocki con il 50,89% dei consensi. Della Valle ha poi ricordato che "al momento in Polonia non a caso si affrontano due destre: una liberista e una estrema. Piuttosto che scegliere la narrazione dominante, la gente vota altri schieramenti. É frutto della retorica di von der Leyen, liberista, guerrafondaia e che porta solo a disuguaglianze".