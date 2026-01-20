Delitto di Anguillara, accusa di femminicidio per il marito indagato

ROMA (ITALPRESS) – La Procura di Civitavecchia ha contestato il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, accusato dell’assassinio della moglie, Federica Torzullo, e di averla sotterrata alle spalle della sua azienda ad Anguillara. La modifica dell’accusa alla luce delle risultanze investigative. L’uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).