Delegazione del Teatro di Pechino in visita ufficiale al Massimo, firmato un protocollo d’intesa

PALERMO (ITALPRESS) – Un importante passo verso l’internazionalizzazione e lo scambio culturale è stato compiuto dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo con la visita ufficiale di una delegazione del NCPA (National Centre for the Performing Arts) di Pechino, uno dei più prestigiosi enti lirici e di spettacolo della Repubblica Popolare Cinese.

La delegazione cinese, guidata dal sovrintendente di NCPA, Wang Ning, e dalla vicepresidente Zhu Jing, e accompagnata da Giuseppe Cuccia, consulente artistico per l’opera occidentale del Teatro cinese, è stata accolta dai vertici della Fondazione Teatro Massimo: il sovrintendente Marco Betta, il direttore artistico Alvise Casellati e il direttore esecutivo Ettore Artioli. Durante l’incontro, che ha incluso un tour guidato nelle sale del Teatro, è stato formalmente siglato un protocollo d’intesa e formalizzata l’adesione del Teatro Massimo al WAPA (World Alliance of Performing Arts) che stabilisce un quadro di riferimento per future interazioni artistiche e produttive. Il Teatro Massimo di Palermo è ora, insieme al Teatro Carlo Felice di Genova, uno degli unici due Teatri d’Opera italiani entrati a far parte di WAPA.

“È un nuovo capitolo nella storia del Teatro Massimo, un orizzonte che si allarga – afferma il Sovrintendente Marco Betta. Questa alleanza significa portare Palermo e il suo teatro dentro una conversazione internazionale dove le arti non sono soltanto spettacolo, ma linguaggio condiviso, forma di civiltà, occasione di ascolto reciproco per costruire ponti culturali, immaginare il futuro attraverso creatività, conoscenza e dialogo”.

Fondato e guidato dal National Centre for the Performing Arts (NCPA) di Pechino, il WAPA è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riunisce teatri e istituzioni culturali da tutto il mondo. L’obiettivo dell’alleanza è costruire una piattaforma aperta e multilaterale per promuovere lo sviluppo internazionale delle arti sceniche, l’integrazione tra arte e tecnologia e la cooperazione in ambiti come coproduzioni, tournée e formazione del talento.

Entrando a far parte di questa alleanza, il Teatro Massimo consolida la sua posizione nel panorama internazionale, aprendo nuove opportunità di cooperazione e networking con le maggiori istituzioni di spettacolo dal vivo a livello globale. L’incontro con la delegazione cinese è stato infatti incentrato sull’individuazione di collaborazioni future e la pianificazione di coproduzioni tra i due enti lirici. Il tour istituzionale della delegazione cinese prosegue a Palazzo delle Aquile dove i rappresentanti del Teatro di Pechino saranno ricevuti dal sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla.

– Foto Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).