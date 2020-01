DELAGO SECONDA E GOGGIA QUARTA NELLA DISCESA LIBERA DI ALTENMARKT

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) – La svizzera Corinne Suter ha vinto la discesa libera di Altenmarkt, Austria, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. L’elvetica, scesa con il pettorale numero sette, è riuscita ad interpretare al meglio il tracciato e ha chiuso con il tempo di 1’18″79. Al secondo posto c’è un’ottima Nicol Delago che paga 0″29 e centra il secondo podio stagionale, mentre sul gradino più basso del podio termina la svizzera Michelle Gisin a 0″98. Quarta e sfortunata Sofia Goggia: la bergamasca pesca il peggior momento climatico dopo le due interruzioni per nebbia e non riesce a fare la differenza terminando a 1″01, dietro di lei Francesca Marsaglia, quinta a 1″21 dalla Suter. In campo maschile, Zan Kranjec si è aggiudicato lo slalom gigante di Adelboden. Lo sloveno ha chiuso con il tempo complessivo di 2’27″90 precedendo di 0″29 il croato Filip Zubcic; terzi a pari merito il francese Victor Muffat-Jeandet e il norvegese Henrik Kristoffersen staccati di 0″64. Grande rammarico per Luca De Aliprandini, al comando al termine della prima manche: l’azzurro era avanti di 30 centesimi a poche porte dalla fine quando è incappato in uno scivolone che lo ha messo fuori gara. Giovanni Borsotti non riesce a ripetere la straordinaria prima manche conclusa al secondo posto e termina 14esimo a 1″51.

(ITALPRESS).