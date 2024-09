Del Piero “Nello sport serve equilibrio tra passione e investimenti”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Lo sport accomuna le persone per la passione. Io parlo di passione perché è ciò che conosco meglio rispetto agli investimenti. Ma bisogna trovare un bilanciamento tra queste cose. Gli investimenti avranno sempre un ruolo importante, ma quando si hanno soldi bisogna spenderli bene, nei posti giusti, e quando l'equilibrio funziona si hanno squadre che hanno presente e futuro. Noi lo auspichiamo per tutte le squadre". Così Alessandro Del Piero, Testimonial Lega Serie A, nel corso dell'evento “Sport Made in Italy: strumento di crescita” che si è tenuto presso il Consolato Generale d'Italia a New York. xo9/srp/mrv/red