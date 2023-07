MILANO (ITALPRESS) – I conti del secondo trimestre nettamente superiori alle previsioni mettono le ali a Poste Italiane che, con un rialzo di due punti, è in vetta al Ftse Mib. Il titolo nel corso della mattinata ha toccato un massimo a 10,575 euro che non vedeva da marzo 2022. Il gruppo ha registrato ricavi per 3 miliardi (+8,5%), un margine di 799 milioni (+9,9%) e l’utile a 601 milioni (+22,1%), Nel semestre il gruppo ha realizzato un utile netto in crescita del 16% a 1,6 miliardi. Risultati che, come ha sottolineato l’amministratore delegato Matteo Del Fante nel corso della conference call con gli analisti, consentono di consolidare le stime per il 2023. “L’anno procede molto bene – ha detto – Stiamo trasformando la società. Continuiamo a investire in tecnologia e persone e a diversificare il nostro business”. Un giudizio condiviso dagli analisti. Scrive il report di Equita: “Risultati solidi anche al netto dell’effetto non ricorrente legato alla rivalutazione della quota nella società di logistica Sennder Technologies”. Aggiungono a Intermonte: “I risultati del secondo trimestre sono superiori alle attese grazie a forti trend della logistica che beneficiano di un capital gain di 109 milioni”. Gli esperti sottolineano che i risultati superano le stime “anche escludendo le operazioni straordinarie: aumenta la visibilità per i risultati 2023 con possibile miglioramento che però riteniamo limitato anche per le strategie della società che presenterà un piano industriale nel quarto trimestre”. Del Fante nel corso della conference call ha parlato di “un’altra serie di risultati in forte crescita” e di “una performance trimestrale solida”, che consente di chiudere “la prima metà dell’anno in modo molto positivo, con una crescita sostanziale dei ricavi e della redditività rispetto allo stesso periodo del 2022”. Inoltre, il risultato operativo di gruppo ha segnato un nuovo record nella prima metà dell’anno, “a riprova del nostro continuo successo e della solidità della performance in tutti i nostri settori di business”. Del resto, il bilancio si conferma solido, con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno e saldi coefficienti patrimoniali, che per il futuro offrono flessibilità sulla remunerazione degli azionisti. “Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico, che presenteremo nei prossimi mesi, in modo da disporre di tutti i driver di crescita per gli anni a venire. Ci sarà un focus sulla ristrutturazione del nostro business logistico e sul rinnovamento del nostro modello di servizio, mettendo al centro il cliente. Stiamo trasformando Poste Italiane in un’azienda sempre più digitale e incentrata sul cliente, un’azienda efficiente dal punto di vista operativo, con un percorso chiaro per una crescita redditizia”, ha sottolineato Del Fante. I flussi dei servizi assicurativi “sono estremamente positivi specialmente se comparati con il resto del mercato”. Inoltre l’offerta PosteEnergia è operativa e ha raggiunto ad oggi circa 300mila contratti sottoscritti.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Poste Italiane –

