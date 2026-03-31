ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera, con 203 voti a favore, 117 contrari e 3 astenuti ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sul decreto recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. La seduta proseguirà con l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento e poi il voto finale. Il decreto passerà poi all’esame del Senato.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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