Decreto bollette, Fontana “Ci fa piacere che il Governo ascolti la nostra linea”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo presentato" al Governo "quella che era la base dell'accordo che avremmo voluto raggiungere sia con i produttori di energia che con i grandi utilizzatori di energia. Dato che eravamo riusciti a mettere insieme queste due categorie che di solito fanno fatica a dialogare, abbiamo pensato di trasmettere al governo questo accordo che avevamo sottoscritto per capire se potesse essere utile anche a loro". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'interlocuzione con il Governo sul decreto bollette, a margine della presentazione del primo ciclo della Minimaratona della Prevenzione. "Ci fa piacere che la nostra linea venga ascoltata dal Governo - ha sottolineato poi il presidente della Regione -. Credo che Massimo Sertori", l'assessore regionale agli Enti locali e alla Montagna, "il padrino di questa iniziativa, abbia lavorato molto bene, soprattutto perché per la prima volta, anche all'interno di Confindustria, c'è stato un dialogo concreto e positivo tra utilizzatori e produttori". xm4/sat/mca1