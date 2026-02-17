Home Video News Energia Decreto bollette, Fontana “Ci fa piacere che il Governo ascolti la nostra...
Decreto bollette, Fontana “Ci fa piacere che il Governo ascolti la nostra linea”
MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo presentato" al Governo "quella che era la base dell'accordo che avremmo voluto raggiungere sia con i produttori di energia che con i grandi utilizzatori di energia. Dato che eravamo riusciti a mettere insieme queste due categorie che di solito fanno fatica a dialogare, abbiamo pensato di trasmettere al governo questo accordo che avevamo sottoscritto per capire se potesse essere utile anche a loro". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'interlocuzione con il Governo sul decreto bollette, a margine della presentazione del primo ciclo della Minimaratona della Prevenzione. "Ci fa piacere che la nostra linea venga ascoltata dal Governo - ha sottolineato poi il presidente della Regione -. Credo che Massimo Sertori", l'assessore regionale agli Enti locali e alla Montagna, "il padrino di questa iniziativa, abbia lavorato molto bene, soprattutto perché per la prima volta, anche all'interno di Confindustria, c'è stato un dialogo concreto e positivo tra utilizzatori e produttori". xm4/sat/mca1