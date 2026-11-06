Decreto Bollette, Barelli “Nessuna polemica, coperture necessarie”

ROMA (ITALPRESS) - "Sull'emergenza energetica siamo tutti d'accordo nel dire che i conti devono essere in ordine e che ogni costo deve avere le proprie coperture". Lo ha dichiarato Paolo Barelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, a margine della presentazione del Calendario 2027 dei Carabinieri, rispondendo a una domanda sul decreto bollette. xc6/sat/gsl