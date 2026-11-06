Barelli “Galliani-Figc? Lui è un uomo di calcio, solo prestato alla politica”

ROMA (ITALPRESS) - "Galliani è prestato alla politica. La sua storia l'ha fatta sui campi di calcio, con squadre di tutti i livelli. La sua è una storia secolare dal punto di vista calcistico. È una persona degna, ma le federazioni e le leghe facciano quello che credono nell'ambito della totale autonomia. Ma non scherziamo: dire a Galliani che ha una matrice politica lo farebbe arrabbiare, perché è essenzialmente un uomo di calcio". Lo ha detto Paolo Barelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e numero uno della Federnuoto, a margine della presentazione del calendario 2027 dei Carabinieri, rispondendo a una domanda sul possibile approdo di Adriano Galliani alla guida della Figc. L'ex ad di Milan e Monza è candidato alle elezioni del 14 dicembre dove sfiderà Giovanni Malagò. xc7/glb/gsl