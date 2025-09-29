Home Video News esteri Decolla C-130 italiano con a bordo palestinesi bisognosi di cure
ROMA (ITALPRESS) - E' iniziato il trasferimento in Italia di altri pazienti palestinesi bisognosi di cure. Nelle immagini il decollo del primo dei tre voli. Il C-130 dell'Aeronautica militare con un nuovo gruppo di minori palestinesi provenienti da Gaza è decollato da Elat (Israele). I pazienti verranno accolti in Italia, nell'ambito della quindicesima operazione di evacuazione umanitaria. sat/azn (fonte video: Ministero della Difesa)