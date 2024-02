ROMA (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo, Decathlon è al fianco di The European House-Ambrosetti (TEHA), che ha dato vita al Forum “Osservatorio Valore Sport” presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. L’obiettivo dell’Osservatorio è volto a riportare la cultura del movimento fisico e del benessere psicofisico al centro dell’agenda politica per creare valore per il nostro paese. La seconda edizione del Forum ha confermato dati allarmanti per l’Italia, al quarto posto fra i Paesi OCSE più sedentari tra gli adulti (secondo le linee guida dell’OMS sui livelli minimi di attività fisica raccomandata, pari a 150 minuti settimanali) e al primo posto tra i bambini (livelli minimi di 60 minuti al giorno).

Fulvio Matteoni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Decathlon, ha posto al centro del suo intervento al Forum la necessità di contribuire al percorso di sportivizzazione del nostro paese con un approccio concreto, basato sui dati e in un’ottica di sostenibilità nel tempo.

Decathlon Italia promuove da oltre 30 anni lo sport accessibile, anche attraverso l’organizzazione di momenti sportivi gratuiti e inclusivi. Nel 2023, Decathlon Italia ha promosso oltre 550 eventi, denominati Sportdays, che hanno messo in movimento circa 15.000 persone.

“Il Forum “Osservatorio Valore Sport” ha elaborato la “Visione 2050 – Italia in Movimento”, fissando una roadmap e obiettivi. Se vogliamo tuttavia affrontare la sfida di attivare le persone alla cultura del movimento sin da subito – dice Fulvio Matteoni – la chiave risiede nel fare rete. Da anni Decathlon Italia investe in progetti che permettono alle ASD e le scuole di formare ragazzi e ragazze allo sport, con accordi di partnership agevolanti”.

Congiuntamente agli accordi con ASD e club, Decathlon ha sostenuto l’iniziativa promossa da Action Agency e la Federazione Ciclistica Italiana: il progetto “Gente di Bici”, che prevede una tessera digitale che garantisce una chiave di accesso semplificata alla Federazione e a una serie di possibili vantaggi. La proposta ha l’obiettivo di coinvolgere non solo gli amanti del cicloturismo, ma anche famiglie e coloro che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, in ottica di promozione della sicurezza stradale e della tutela ambientale.

“Decathlon Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo di facilitatore tra tutti gli interlocutori (realtà sportive, scuole, amministrazioni comunali…) affinchè si creino delle vere e proprie community – continua Matteoni- nel continuo intento di sviluppare il senso aziendale Move People Through the Wonders of Sport”.

