Decaro “Bif&st sempre più autorevole, la Puglia che si racconta”

BARI (ITALPRESS) - "Nel 2009 il Bif&st era una sfida, non era facile. Nel tempo è invece diventato sempre più autorevole, si presenta sulla scena internazionale ed è servito anche alla Regione a raccontarsi. Se dovessi racchiudere le esperienze del Bif&st nel titolo di un film, citerei 'Il racconto dei racconti' di Garrone, che è stato con noi nel 2024, perché la Puglia attraverso il festival si è raccontata, ha raccontato le proprie identità, i propri sogni, le proprie esperienze". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Bif&st a Bari: "Oggi ci ritroviamo a questa nuova inaugurazione di un Bif&st che saprà sicuramente soddisfare le aspettative degli spettatori, a cominciare dai pugliesi che hanno animato in tutti questi anni una manifestazione che cresce sempre di più e si posiziona all'interno del Mediterraneo nella nostra regione, che attraverso di essa continuerà a raccontarsi e racconterà anche del Mediterraneo che quest'anno ne sarà leitmotiv, dall'immagine sorridente di Claudia Cardinale al titolo al premio dedicato a Franco Cassano a trent'anni dal suo pensiero meridiano che parlava proprio del Sud da uomo del Sud". xa2/pc/mca1