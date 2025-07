SINGAPORE (ITALPRESS) – Tutto come da copione. Il Settebello, vicecampione in carica, debutta con autorità battendo la Romania dell’ex mancino azzurro Bogdan Rath per 17-5 (1-2, 5-0, 6-2, 5-1) nella prima partita del girone A dei Mondiali di Singapore. Prestazione che esalta difesa ed attacco, dopo le incertezze del primo tempo spazzate via con due break di 7-0 per l’8-2 e il 17-4. Quaterna di Condemi, tripletta per Bruni di nuovo papà, doppiette di capitan Di Fulvio, Di Somma e Cassia, gol di Ferrero, Gianazza, Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti. La Nazionale tornerà in vasca lunedì 14 luglio alle 14:45 italiane contro i tri-olimpionici della Serbia. In palio primato del girone e quarti di finale.

“Nel primo tempo abbiamo subito due gol stupidi ed in avanti eravamo piuttosto bloccati, stretti, poco fluidi – sottolinea il ct Sandro Campagna – Poi i ragazzi si sono sciolti, del resto non giocavano una partita ufficiale da un paio di settimane”. “La difesa è stata molto buona, Nicosia ci ha dato sicurezza, bravo anche Baggi Necchi quando è entrato. Dalla difesa si costruiscono le grandi squadre. L’attacco ha acquisito controllo e velocità col passare dei minuti, migliorando palleggio ed efficacia. Ora affronteremo la Serbia, tre volte campionessa olimpica. Sappiamo che è una squadra straordinaria con grandi individualità e un bravissimo allenatore. Alternano pressing a zona. Hanno due fuoriclasse assoluti come Mandic e Jaksic, ma confido che ce la giocheremo alla pari”, conclude Campagna.

Tra i migliori in vasca il centroboa Bruni che ha festeggiato la nascita di Ludovico Elio con una tripletta. “Diventare papà a migliaia di chilometri di distanza è stata una gioia impegnativa, ma sono molto fortunato perché ho una moglie fantastica e una splendida famiglia che mi aiutano ad essere sereno. I sacrifici sono delle nostre responsabilità perché fare parte del Settebello è un onore. Diamo il massimo per la nostra nazione e per i compagni”.

MVP Francesco Condemi, autore di quattro gol e protagonista dell’ingiusta esplusione olimpica di Parigi: “Il debutto è sempre complicato prevalentemente per le emozioni, poi ci siamo sciolti ed è andata bene – dichiara ‘Ciccio’ – Avevamo tanta voglia di tornare a giocare partite che contano. Siamo una squadra abbastanza esperta, siamo affamati, consci che dobbiamo giocare con equilibrio, senza eccedere. La partita con la Serbia ci dirà anche a che livello siamo. E’ sempre bello confrontarsi contro campioni”.

