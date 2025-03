Debutto su strada e in fuoristrada per Jeep Avenger 4xe

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger 4xe debutta su strada dando prova di efficienza nel contesto urbano e di straordinarie capacità off road, nel solco della tradizione Jeep.

Dotata di un sistema ibrido a 48 Volt all’avanguardia, che unisce un solido propulsore turbo a due motori elettrici da 21 kW per una potenza di 145 cavalli, l’Avenger 4xe ridefinisce le performance su strada e fuori strada.

Aperti gli ordini per la versione Overland, che all’interno della gamma rappresenta l’allestimento intermedio tra la Upland e la North Face Edition, dotata di elementi premium quali proiettori Full LED, cristalli oscurati, tappetini in velours, luce rossa, luce ambiente multicolore, sistemi avanzati di assistenza alla guida tra cui sensori di parcheggio a 360°, guida autonoma di livello 2, caricabatterie wireless e Blind Spot Monitoring.

Avenger 4xe è disponibile a partire da un listino di 31.950 Euro per l’allestimento Upland; 33.950 Euro per l’allestimento Overland e 37.950 Euro per Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, con consegne a partire da maggio 2025.

“Grazie agli oltre 160.000 ordini dal momento del lancio, Jeep Avenger è un grande successo, e con la versione 4xe completiamo l’offerta Jeep nel segmento B-SUV applicando l’innovativa tecnologia ibrida alle leggendarie potenzialità off-road di Jeep. La vettura è perfetta per la città, offrendo una guida silenziosa, sostenibile e fluida per spostarsi senza stress e al tempo stesso è in grado di percorrere ogni tipo di terreno accidentato, dai sentieri sconnessi ai pendii più ripidi, sempre pronta per affrontare qualsiasi avventura” ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).