Debutto con vittoria per Sinner a Miami, Dzumhur sconfitto in due set

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all’Hard Rock Stadium della città della Florida (montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne fuoriclasse di San Candido, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, bye al primo turno, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e 12 minuti di gioco, sul bosniaco Damir Dzumhur, n.76 Atp. Sinner, unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida e reduce dal successo a Indian Wells, se la vedrà al prossimo round con Corentin Moutet. Il tennista francese, 30esima testa di serie seeding e 33esimo del mondo, si è imposto in tre set sul ceco Tomas Machac, n.48 Atp, con il punteggio di 6-0 1-6 6-4.

“Stiamo cercando di lavorare sulle transizioni, ed avere un break di vantaggio immediatamente mi ha permesso di essere un po’ più aggressivo. A volte funziona, a volte sbaglio, ma sono felice perché ho avuto poco tempo per adattarmi: qui le condizioni sono differenti rispetto ad Indian Wells e i match d’esordio non sono mai facili”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria odierna, in cui ha eguagliato il record di set vinti consecutivi in un Masters 1000 di Novak Djokovic, 24. “Io cerco solo di giocare più partite possibile, trattando tutti gli avversari allo stesso modo e cercando avere sempre la stessa attitudine – ha aggiunto il fuoriclasse azzurro, numero 2 del ranking mondiale – Cercherò anche di giocare meglio nella prossima partita, ed avere domani un giorno di riposo mi aiuterà sicuramente”

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