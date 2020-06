Dopo il successo riscosso con il pre-booking dedicato alla Nuova Fiat 500 “la Prima” cabrio – edizione numerata – presentata lo scorso marzo a Milano, ora esaurita, la gamma si amplia con la seconda “Launch Edition” – la Nuova 500 “la Prima” berlina – che coniuga sapientemente la nuova anima “elettrica e sostenibile” della terza generazione di 500 con l’inconfondibile design e cura nei dettagli dell’icona Fiat, tipici dei migliori prodotti “Made in Italy”. La nuova linea è ancora più morbida e arrotondata rispetto alla generazione precedente, la Nuova 500 “la Prima” conserva la famosa aria sbarazzina del “Cinquino”, un’icona dal tratto unico all’interno del panorama automobilistico mondiale che fa nascere un sorriso di complicità e allegria a chi ogni giorno affronta contesti cittadini con una circolazione sempre più complessa e in taluni casi anche limitata.

Insomma, nel momento in cui la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e autonoma, Fiat 500 entra nuovamente in gioco con la sua terza generazione, portando con sé il design e il piacere di guida: non si tratta di una semplice rivoluzione, bensì della “re-incarnazione” di uno spirito, quello che può ispirare il rinnovamento.

Così come avvenne nel Dopoguerra quando la prima generazione del Cinquino diede vita alla mobilità di massa, così succede oggi con la Nuova 500 che veicola positività e gioia di vivere offrendo una nuova dimensione e carattere alla mobilità urbana elettrica.

Il prezzo della Nuova 500 “la Prima” berlina – comprensiva di easyWallbox – è 34.900 Euro e potrà essere acquistata anche con il programma “Più by FCA Bank”.

